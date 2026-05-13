ETV Bharat / state

ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡିଗଲା ଆମ ବସ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା

ରୁଟ୍ ନଂ-୯ ବସଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ama bus accident
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ବସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 2:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଜଣେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ପଛପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଟ୍ ନଂ-୯ ବସଟି ସହିଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଆହତ ଯୁବକ ହେଲେ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ, ହାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆମ୍ ବସ (OD33AP7815)କୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛି। ଏଥିସହ ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।

ama bus accident
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ବସ (ETV Bharat Odisha)


ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗଛରେ ପଟିଲା

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଟ୍- ୯ ନମ୍ବର (ପଟିଆ - ଭୁବନେଶ୍ୱର) ବସ ପଟିଆ ଡିପୋରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ଚାଲିଚାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବସଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଆମ୍ ବସ୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ କମ୍ରେହେନ୍ସିଭ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।

ama bus accident
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ବସ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛଡ଼ାଯିବ

ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମେ ଆମ ବସକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛୁ। ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିଥିଲା। ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛଡାଯିବ’’ ।

ama bus accident
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ବସ (ETV Bharat Odisha)
୧୦ ଦିନ ତଳେ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଆମ ବସ୍

୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ମେ' ୩ରେ ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ସାହୁ (୪୬)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍', ୩ଟି ବସ୍‌ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AMA BUS ROAD ACCIDENT
BUS ACCIDENT BHUBANESWAR
CRUT AMA BUS
ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ବର
AMA BUS ACCIDENT BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.