ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍', ୩ଟି ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୁଣି 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି । ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ 3ଟି ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ।
Published : January 23, 2026 at 5:36 PM IST
Ama Bus Accident ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା 'ଆମ ବସ' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନପଥରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବସ୍ । ଫଳରେ ବାଇକ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ 'ଆମ ବସ'କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ୩ଟି ଆମ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ଜନରୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆମ ବସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ।
ବାଇକକୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ୍:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜନପଥ ରାସ୍ତାରେ 'ଆମ ବସ୍'ଟି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ଆମ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟି ବସ୍ର କାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜନପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଯାତାୟାତକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛନ୍ତି।
ଆମ ବସ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛୁ । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବାହାନା କରି କେହି ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ପାରିବେନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍'; ଜଣେ ମୃତ, 200000 କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କଲା CRUT
'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ସିଏମ୍
୩ ତାରିଖରେ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଆମ ବସ:
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁପାଲି ଛକରେ ଏକ ଅଟୋକୁ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଗରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍ରେ ଅଟୋଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆମ ବସ ଚଳାଇବା ନଜର ଆସିଲେ MVI ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର