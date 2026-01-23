ETV Bharat / state

ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍', ୩ଟି ବସ୍‌ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୁଣି 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି । ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ 3ଟି ବସ୍‌ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ।

Ama Bus Hits Bike On Janpath Bhubaneswar
ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 5:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ama Bus Accident ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା 'ଆମ ବସ' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନପଥରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବସ୍ । ଫଳରେ ବାଇକ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ 'ଆମ ବସ'କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ୩ଟି ଆମ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ଜନରୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆମ ବସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ।

Ama Bus Hits Bike On Janpath Bhubaneswar
'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ବାଇକକୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ୍‌:

ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜନପଥ ରାସ୍ତାରେ 'ଆମ ବସ୍‌'ଟି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ଆମ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟି ବସ୍‌ର କାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜନପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଯାତାୟାତକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛନ୍ତି।

Ama Bus Hits Bike On Janpath Bhubaneswar
'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଆମ ବସ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛୁ । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବାହାନା କରି କେହି ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ପାରିବେନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍‌'; ଜଣେ ମୃତ, 200000 କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କଲା CRUT

'ଆମ ବସ୍‌' ଧକ୍କାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ସିଏମ୍‌


୩ ତାରିଖରେ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଆମ ବସ:

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁପାଲି ଛକରେ ଏକ ଅଟୋକୁ 'ଆମ ବସ୍‌' ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଗରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍‌ରେ ଅଟୋଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆମ ବସ ଚଳାଇବା ନଜର ଆସିଲେ MVI ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AMA BUS HIT BIKE BBSR
AMA BUS ACCIDENT IN BHUBANESWAR
JANPATH AMA BUS ACCIDENT
ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
AMA BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.