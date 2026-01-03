ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍', ଜଣେ ମୃତ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର
ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆମ୍ ବସ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପାଲି ଛକରେ ଆମ୍ ବସ ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : January 3, 2026 at 1:53 PM IST
Bhubaneswar Accident ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା 'ଆମ ବସ୍' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁପାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ଏକ ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ‘ଆମ ବସ୍’ । ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍'
ଆଜି (ଶନିବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁପାଲି ଛକରେ ଏକ ଅଟୋକୁ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଗରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍ରେ ଅଟୋଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଅଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 'ଆମ ବସ୍' ଚାଳକଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ବସ୍ ନ ରହିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ।
ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଚଳାଚଳ ସ୍ବଭାବିକ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଟୋ ଓ ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପଛ ପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଆମ ବସ୍ ଦୁଇଟି ଯାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ଚାଳକ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।"
ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଭଳି ମର୍ମାନ୍ତୁତ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ସମାଲୋଚନ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଓ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
