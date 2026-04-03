ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ୍ ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ କାନ୍ଧର ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ama bus hits additional dcp near bhubaneswar club
ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 5:19 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି (ADCP) କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ୍ ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଧର ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବସଟି ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା Grievance cell ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।

ସାଇକଲିଂ ବେଳେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ ସମୟରେ ରାଜପଥରେ ସାଇକଲିଂ କରୁଥିଲେ। ବସଟି ଏଜି ଛକରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ୍ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଛରୁ ବସଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଇକେଲରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବସଟି ନ ଅଟକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ବସକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ୍

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୨୬/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ନଂ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି, ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ବସକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରୁପାଲି ଛକରେ ଏକ ଅଟୋକୁ 'ଆମ ବସ୍‌' ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଗରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍‌ରେ ଅଟୋଟି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ।

