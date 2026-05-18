ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, 45ଟି ରୁଟ୍ରେ ଗଡିଲାନି ବସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଗବାନପୁର ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୪ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 18, 2026 at 4:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ରେହେନ୍ସିଭ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 'ଆମ ବସ୍' କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଗବାନପୁର ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୪ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ESI ଏବଂ EPF ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଡିପୋରୁ କୌଣସି ବି ବସ୍ ବାହାରିନାହିଁ।
45ଟି ରୁଟ୍ରେ ଗଡିଲାନି ଆମ ବସ
ଭଗବାନପୁର ଡିପୋରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ୪୫ଟି ରୁଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୧୭ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସକାଳ ସମୟରୁ ଆମ ବସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡିପୋ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତମଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲା। କ୍ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପ୍ରତି ମାସରେ ଠିକ୍ ତାରିଖରେ ଦରମା ଆସୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ କଲେ ଆମକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ୫ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ୫ ହଜାର ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦରମାରୁ EPF ପାଇଁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଏକାଧିକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ହେଲେ ଆମ ଦାବି ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ କେମିତି। ଚଳିତ ମାସ ଏଯାଏ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ’’।
7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧାରଣା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ୭ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଭଗବାନପୁର ଡିପୋରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋର ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ଆମ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଘରୋଇ ବସରେ ଯିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛି’’।
