ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ ଓ ଅବହେଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 4, 2026 at 7:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଫେରାର ଥିବା ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲେ କଟକ ନେମାଳ ପୋଲିସ ଥାନା ଦାମଦୋରପୁର ଗ୍ରାମର ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର (୪୧ )। ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଶ୍ବିନୀଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆମ ବସ୍ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ସାହୁ (୪୬)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ ଓ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଏନେଇ ଗଦାଧରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ମାମଲା (୨୩୫/୨୦୨୫) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୪୫ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ ଓ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କମିଟିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଅବହେଳାରେ ଜଡିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି କ୍ରୁଟ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିଟିକୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କ୍ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ୍ ଆଲମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୩୨ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ବାରମ୍ବାର ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ୩୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ରାଉରକେଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ କଣ କହୁଛି ?
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୪ରେ ୧୭ଟି ଓ ୨୦୨୫ରେ ୧୫ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରେ ୨୩ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କଟକରେ ୪ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା; ତାତିଲେ ଲୋକେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍
ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର