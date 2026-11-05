ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଳସୀ ରାଣୀ, ମୂଲ ପାଉନି କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ
Kalahandi Flax Flower: ଶୀତ ଋତୁରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟୁଛି ଅଳସୀ ଫୁଲ । ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆନମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 5, 2026 at 4:11 PM IST
‘ତୋ ହଳଦିଆ ମୁହଁର ରୂପ ଦେଖିଲେ ମନ ଚହଲି ଯାଏ...ଆଉ ତୋର ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ତୋର ସେହି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସାରା ଚମକି ଯାଏ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ, ଯେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ପାଖକୁ ଆ, ଆ ଡାକେ’...ଅଳସୀ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆନମନା ହୋଇ କବି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା..
ଭବାନୀପାଟଣା: ଶୀତର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଖେଳି ଉଠିଛି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ମନୋରମ ଆଭା । ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ଆଉ ଶୀତୁଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଅଳସୀ ରାଣୀ । ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଛି । ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନେଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମନର ଅବସାଦ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଥିବା ଅଳସୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀର ଦୁଃଖକୁ ସତେ ଯେପରି ଦୂରେଇ ପାରୁନି । ଦଲାଲ ହାବୁଡରେ ପଡି ଚାଷୀ ପାଉନି ଉଚିତ୍ ମୂଲ ।
ସୁନେଲି ଗାଲିଚା...ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କରେ ଆନମନା
ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନାର ଓଢ଼ଣୀ ପିନ୍ଧାଉଛି ଅଳସୀ ଫୁଲ । ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଚାଷର ଆଗ୍ରହ । ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ହଳଦିଆ ମୁହଁର ଅଳସୀ ରାଣୀ । ସବୁଜ ବନାନୀ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବିଛାଇ ଦେଇଛି ସୁନେଲି ଓଢ଼ଣୀ । ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀକୂଳ, ଗାଁ ମାଟି ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଳସୀ ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ବିଶେଷକରି ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମଦନପୁର ରାମପୁର ଓ କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଳସୀ ଫୁଲରେ ହୋଇଉଠେ ରଙ୍ଗୀନ । ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଏହି ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର କୂଳଠାରୁ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନେଲି ରୂପ ଯେକୌଣସି ପଥିକଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଅଳସୀ:
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୁଲଣା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘କଳାହାଣ୍ଡିର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ, ଅସୀମ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି । ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ।’
ଅଳସୀ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଶୀତୁଆ ପବନର ଶିହରଣ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଦୋଳନରେ ମନେହୁଏ, ପ୍ରକୃତିର କାନଭାସରେ କିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ର । କବି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବିକାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ।
ଅଳସୀ ଫୁଲରୁ କଣ ହୁଏ ?
କାରଣ ଅଳସୀ କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଉପଯୋଗିତା । ଅଳସୀ ଦାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହାର ଫୁଲରୁ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ମଧୁ । ସେହିପରି ଅଳସୀ ନଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୁଯୋଗ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ଅଳସୀ ଚାଷରୁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ହେଲେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଳସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁନି ଆଶାନୁରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବଜାର ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅଳସୀ ନଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଦରରେ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚିତ୍ ବଜାର ଦର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
‘ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ’
ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ରବି ନାରାୟଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶୀତ ଋତୁରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଳସୀ ଫୁଲର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ନକରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବି ଏହାର ଠିକ୍ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଳସୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାନ୍ତା, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଉଚିତ୍ ଦାମ ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି