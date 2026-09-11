ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକଙ୍କୁ ଧମକ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ; ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ
ବିଧାୟକ ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିବେଦନ କରି ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 11, 2026 at 3:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧମକ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅବନତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡ. ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକ । ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ବିଧାୟକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିବେଦନ କରି ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡ. ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି । ଏହି ଧମକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାର ରୂପ ନେଇଥିବା ବିଧାୟକ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶୁକୁରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ବାଂଶପାଳର ନୟାକୋଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପରଦିନ ପୁଲହାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଓ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ସ ଖୋଜି ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଓ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିକ୍ରମଙ୍କ ବେଲକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସପାରୀ ଡେଟ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡା ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି
10 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା; କହିଲେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ BJD କର୍ମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର