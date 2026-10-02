ETV Bharat / state

SRM ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ

ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Allegedly Patient Death in SRM Hospital due to negligence Demand for action
SRM ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଲଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲଗଲା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୫ ଦିନ ବିତିଲାଣି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ନା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ)ରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଅସମାହିତ । ପରିବାରର ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ।

SRM ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରାତିରେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍‌ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସମିଶ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ରାତି ସାରା ଆଇସିୟୁରେ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିନଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ସକାଳ ୭ଟାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଶରୀରରେ ମନିଟରିଂ ମେସିନ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ।

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ଅଭିଯୋଗ:

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଶ୍ୱାସନ ବି ଦେଇଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଲା ? ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ? ଆଉ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ? ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

Allegedly Patient Death in SRM Hospital due to negligence Demand for action
SRM ହସ୍ପିଟାଲ ICUରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)

ମୃତକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଶେଷଦେବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୭ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ୍‌ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ଆସିଲେନି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ? ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ?"

ପ୍ରଶାସନର ଆଶ୍ୱାସନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦାବି ଓ ଆଶ୍ୱାସନ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ବିଡେଡି:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଭିନାଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସମିଶ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ରାତି ୧୨ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି । ଡାକ୍ତର ରାତିସାରା ଆସିନାହାନ୍ତି । ୯ଟା ୧୫ରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଡିଏମଓ ଏବଂ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୦ ଦିନ ବିତିଲାଣି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍‌ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହୁଏ ତେବେ ଆଗକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ।"

BJD met the Kalahandi District Collector and submitted a memorandum regarding the allegation that Rashmiranjan Mishra died due to medical negligence.
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ବିଡେଡି: (ETV Bharat)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ୍ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍‌ ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଣା କର କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଟିମ୍ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ଇ-ମେଲ ଜରିଆରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସିଡିଏମଓ, ଡିଏମଓ ଏମଏସ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI RENDO MAJHI MEDICAL
ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମୃତ୍ୟୁ
ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ
PATIENT DEATH IN HOSPITAL
KALAHANDI RASHMI RANJAN DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.