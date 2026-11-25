ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ୫ ଆହତ
Bomb Attack:ପୁରୀ ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କଣ୍ଡପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ୫ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି,ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 25, 2026 at 8:07 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କଣ୍ଡପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼ । ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସଦର ଥାନା SDPO ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ବୋମାମାଡ଼ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡଳ, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର; ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଆହତ
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିକଟସ୍ଥ ବେଲଦଳ ଗ୍ରାମର ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଏକ କୋଠଘର ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ । କୋଠଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ବଚସା ବଢ଼ିବା ପରେ ବେଲଦଳ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟରେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । କିଏ ବୋମାମାଡ଼ କଲା, କେଉଁଠୁ ବୋମା ଆସିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଜନ୍ତୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ବୋମା: ପରସ୍ପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ
ବୋମାମାଡରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ ଏକ ଜମି ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଗାଁ କୋଠଘର ଜମି । ଉକ୍ତ ଜାଗା ଉପରେ ଘର କରାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଗାଁ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଚସା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ବୋମାମାଡ କରିଥିଲେ । ଏହି ବୋମାମାଡ ଘଟଣାରେ ୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: ଫୁଟିଲା ବୋମା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚିରିଲେ ବ୍ୟାନର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ