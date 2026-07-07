ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସି 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଆହତ ତିନି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସଭିଏଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : July 7, 2026 at 2:50 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥରୁ ଖସିପଡିଲା ସିମେଣ୍ଟ୍ ଅତଡ଼ା ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ । ଏଥିରେ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଚଟୁ ଅନକା ପଞ୍ଚାୟତ କୁର୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଙ୍ଗନବାଡି଼ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଆହତ ତିନି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁରେକେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛି । ସ୍କୁଲର ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।
ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ତଦନ୍ତ:
ସେପଟେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡି଼ କେନ୍ଦ୍ର ନିମାର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନ ମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ତୁରେକେଲା CDPO ବାସନ୍ତୀ ଭୋଇ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସଂପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଘରଟି 3-4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ଯାହା ସେଠାକାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଛୁଟି ହେବାପରେ ସେଠାରେ ସେହି ସ୍କୁଲର କିଛି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଖେଳୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟି ଥାଇପାରେ । ସମସ୍ତ ଆହତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, " ବୋଲି ତୁରେକେଲା CDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି:
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଥିବା କୌଣସି ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ । ହେଲେ ଏପରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘରେ କିଭଳି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିଶୁ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଅଟେ । ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ସହ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ
ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ; ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର