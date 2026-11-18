ନିର୍ବାଚନୀ ଶତ୍ରୁତାରୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ: ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଛାତ୍ର, ୩ ଗିରଫ୍
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 18, 2026 at 8:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକାମ୍ର କଲେଜ ପରିସରରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆହତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାୟକ (୨୦) । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଶିଲୁ ଓରଫ୍ ଲିଙ୍ଗା ଓରଫ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଲ୍ଲିକ (୧୯), ସୋନୁ ଓରଫ୍ ପ୍ରଭାତ ଭୋଇ (୧୮) ଏବଂ ହାଡୁ ଓରଫ୍ ସରୋଜ ଭୋଇ (୧୯) ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକାମ୍ର କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଆକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବରଗଛ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଡୁ, ସୋନୁ, ଲିଙ୍ଗା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଛାତି ଓ ଗାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୫୨୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ବାଚନରୁ ରାଗ:
ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କିଛି ଦିନ କଲେଜ ଯାଉନଥିଲେ । ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଥର କଲେଜ ଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଫେରାର୍ ଥିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଶା ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଧମକ ଦେଇ ନେଇଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ମହିଳା ଥାନା
ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ; ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଧମକ୍ ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର