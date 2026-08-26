ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲଇଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁତିକା ସାହୁ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 26, 2026 at 8:16 PM IST
Principal in the Vigilance Net, ସମ୍ବଲପୁର: ୭୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଇନ୍ ଚାର୍ଜଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ l
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଇଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୂତିକା ସାହୁ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରିନସିପାଲ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କୁ ୨୦୧୯-୨୦ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ୭୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୯୫୦ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି l
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାଏକ କଲେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠିକୁ କୌଣସି କାମ ନକରି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେର୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବାହାନାରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ବଶୁର, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ବାଇଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କହି କହି ଥକିଲେ; ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ତଲା ପକାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ ଧରଣର ବାଇକ ରାକେଟ୍ ଠାବ: 13 ବାଇକ ଜବତ, 5 ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର