କଟକରେ ମାତିଲେଣି କଳାବଜାରୀ, ବିନା OTPରେ ଗ୍ୟାସ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ
କଟକରେ ବିନା OTPରେ କଳାବଜାରୀମାନେ ଆସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଗ୍ୟାସ ଲୁଟି ନେଇଯାଉଥିବା ଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 5, 2026 at 11:37 AM IST
କଟକ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ସବୁଠି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଳାବଜାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିନା OTPରେ କଳାବଜାରୀମାନେ ଗ୍ୟାସ ଲୁଟି ନେଇଯାଉଥିବା ଭଳି ସଂଗୀନ ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଠାରୁ କଳାବଜାରୀମାନେ ଆସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗ୍ୟାସ ଲୁଟି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25 ଦିନ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ପରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଅନଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରି ନେଇ ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ବୁକିଂ କରି ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି OTP ଆସିନଥିଲା । ବିନା OTPରେ ଜଣେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ ନେଲା ବୋଲି ଖଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କଳାବଜାରୀମାନେ ଗ୍ୟାସ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଡା ନଜର ରଖିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ, ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ହୋଇ ସାରିଛି ଓ 25 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଖକୁ କିଛି OTP ଆସିନାହିଁ । କେବଳ ମୋ ସହ ନୁହେଁ ଅନେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଛି । ସରକାର ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି ।"
କଟକରେ କେବେ ସରିବ PNG ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ?
ପାଇପ ଲାଇନ ଯୋଗେ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ (PNG) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । କଟକର କେବଳ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 4ଟି ୱାର୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଡାନାସୀରେ ଏହାର କାମ ଚାଲିଛି । ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଘରେ ଏହାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଘରର ମାଲିକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କୌଣସି ଭଡାଟିଆ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ତେଵେ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଛନ୍ତି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କଟକ ସହରର ମାତ୍ର 4ଟି ୱାର୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିଛି । ଏହିପରି ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ମନ୍ଥର ଗତିରେ କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କେହିନାହିଁ । ଏନେଇ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ।"
ଏନେଇ ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ:
କଟକ ସହରରେ ବେଆଇନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି । ଗୁରୁବାର ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍କ୍ଵାଡ୍ ୫୫ଟି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ରୋକିବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଖାନନଗର ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ୪୮ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ୫ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ୨ଟି ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।ସମସ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରଞ୍ଜନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁଠୁ ଅଣୁଥିଲା ? ସେ କିଛି ଗ୍ୟାସ ଡେଲିଭରୀ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ହାତ କରି ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ନା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ 102 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଵେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାହିଁକି ସବୁ ଦିନ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସହରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
