ମହିଳା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରବଚକ ଶରଣାବିନ୍ଦ ଓଝା ଗିରଫ
ଶରଣାବିନ୍ଦ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରାଇଦେବାକୁ ସାଗରିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସାଗରିକା ଏଥିପାଇଁ କିଛିମାସ ତଳେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : November 23, 2026 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୧ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ପ୍ରବଚକଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲେ ଶରଣାବିନ୍ଦ ଓଝା। ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶରଣାବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଡାକ୍ତର ସାଗରିକା ଦାସଙ୍କ ଏତଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରଣାବିନ୍ଦ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରାଇଦେବାକୁ ସାଗରିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସାଗରିକା ଏଥିପାଇଁ କିଛିମାସ ତଳେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଶରଣାବିନ୍ଦ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସାଗରିକା ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଠକେଇ ମାମଲା (ନଂ.୮୪୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶରଣାବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି।
ଶରଣାବିନ୍ଦ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରବଚକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଶ ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କଥା କହିବାର ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ମିଠା ମିଠା ସ୍ବରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସେ ମନ ଜିଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମାମଲା, ପୂର୍ବତନ ଜେଲରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ