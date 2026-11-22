ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି ଅଭିଯୋଗ: DMET କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ASO ନିଲମ୍ବିତ
କଳାହାଣ୍ଡି GNM କଲେଜକୁ NOC ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ASOଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 22, 2026 at 7:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ଏନ୍ଓସି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ DMET କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ASO) । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ (DMET) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ASO ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି GNM କଲେଜ, ଭବାନୀପାଟଣା ପକ୍ଷରୁ BPT (ଫିଜିଓଥେରାପି) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ NOC ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି NOC ପ୍ରଦାନ ଓ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (CCA) ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୬୨ର ନିୟମ ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର (SIH&FW) ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେ SIH&FW ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ସେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିସହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ୍ର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁସାରେ ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ହେବେ ।
ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ା ସିଏଚ୍ସି ଅଧୀନ ଗଜଲବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ତମନ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ସୁପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଜାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦେଶରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭାରୀମୁଣ୍ଡା ସିଏଚ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ଡାକ୍ତର ତମନ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଡାକ୍ତର ସୁପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବ । ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ତିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଲମ୍ବନ ଛାଟ: ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଦେଶ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର