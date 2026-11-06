ETV Bharat / state

ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ

ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ରିପୋର୍ଟ-ଏସ.କେ ୱାହିଦ

Allegation of accepting a bribe of over a lakh rupees from a temporary instructor: Government ITI Principal in Vigilance net
ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Balangir ITI Principal arrested, ବଲାଙ୍ଗିର: ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ । ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି । ରାଉରକେଲା ବାସଭବନରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ । ବଲାଙ୍ଗିର ନଅ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା କରାଇଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ।

ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା
ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା (ETV Bharat Odisha)


ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବକେୟା ଥିଲା । ଏପରିସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ନ ହେଲେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।

ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ।
ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନିଟି ଟିମ୍ ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ରାଉରକେଳା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି । (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୨୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ ୭ ପିସି ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ।
ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ । (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଯାଏଁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ଜଣ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର, ସଇଁନ୍ତଳାର ଜଣେ ଆରଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସବ୍‌ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର, ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର

TAGGED:

PRINCIPAL NABBED BY VIGILANCE
ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ
ODISHA VIGILANCE RAID
ବଲାଙ୍ଗିର ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗିରଫ
BALANGIR ITI PRINCIPAL ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.