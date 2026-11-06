ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ
ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ରିପୋର୍ଟ-ଏସ.କେ ୱାହିଦ
Published : November 6, 2026 at 11:04 PM IST
Balangir ITI Principal arrested, ବଲାଙ୍ଗିର: ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ । ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି । ରାଉରକେଲା ବାସଭବନରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ । ବଲାଙ୍ଗିର ନଅ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା କରାଇଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇଟିଆଇରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନଅ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବକେୟା ଥିଲା । ଏପରିସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା କରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ନ ହେଲେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନିଟି ଟିମ୍ ଏକ କାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ରାଉରକେଳା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି ।
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୨୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ ୭ ପିସି ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଯାଏଁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ଜଣ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର, ସଇଁନ୍ତଳାର ଜଣେ ଆରଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର, ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର