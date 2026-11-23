ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ: ହାତୀ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା
ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ୪୦ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଏଥିପାଇଁ ହାତୀ ସହ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ମାହୁନ୍ତ କଳ୍ପନା ଦୁବେ । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 23, 2026 at 5:18 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ହାତୀ ସହ ବାଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିବା ଜଣେ ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସିଧା ସଳଖ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତଗତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏସଡିପିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମାରାଣ୍ଡି ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠୁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ୪୦ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ତିନିଦିନ ଚାଲିବ । ଏହି ଅବସରରେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ । ଏଥିପାଇଁ ହାତୀ ସହ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ମାହୁନ୍ତ କଳ୍ପନା ଦୁବେ । ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କଂସ ମହାରାଜ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ପରେ ହାତୀକୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କଳ୍ପନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସହକର୍ମୀ ରାଜୁ କୁମାର ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ। ରାତିରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦରବାରରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆମ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ମୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ହାତୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋର୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି । ବାହାରେ କଳ୍ପନା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲି । ହାତୀ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଶବ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବୁ ତାର ସୁବିଧା କରାଯାଉ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମାହୁନ୍ତ କଳ୍ପନା ଦୁବେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟ ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପରିସରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଟିଟିଲାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠି ପର୍ମିଟ ନମ୍ୱର୍ ୫୭୬୦ ରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଆଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଦୀରୁ ବର ଗିରଫ, OAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 21 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଥାନାରେ ଏତଲା