ETV Bharat / state

'ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ'- କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି

ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୧୭ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୩ଟିରେ ନାହାନ୍ତି କୁଳପତି।

'ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ'- କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି
'ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ'- କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 11:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିବା କୁଳପତି ପଦ ପୂରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ୨/୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଭିସି ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କୁଳପତି ପଦ ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୧୭ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୩ଟିରେ ନାହାନ୍ତି କୁଳପତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସୂଚନା।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସୂଚନା। (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ବେଗ
ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଦପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 13ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କୁଳପତି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ୨-୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କୁଳପତି ପଦ। ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳାଧିପତି।

'ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ'- କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି
'ଖାଲିଥିବା ସବୁ କୁଳପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ'- କୁଳାଧିପତି ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି (ETV BHARAT ODISHA)


ଆଜି ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜନିତ ଅପରାଧରେ ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଲେଶ୍ବର, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଦୁର୍ଗାପୁର କାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡର ଭୟ ରହିଲେ ଅପରାଧ ଭିଆଇବାକୁ ଅପରାଧୀ ପଛାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା, ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ବେଗ
ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ବେଗ (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଶିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ମାସ ରହିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ।

ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସୂଚନା।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସୂଚନା। (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଇଓଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ; ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭିସି ପଦବୀ ପୂରଣ
GOVERNOR HARI BABU KAMBHAMPATI
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି
GOVERNOR ON VICE CHANCELLOR
GOVERNOR ON VICE CHANCELLOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.