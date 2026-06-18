ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ରାତି ୧୧.୩୦ରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 18, 2026 at 7:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ବିବାହ କରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି । ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ । ଆଜି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ବାବାଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆଜି ରାତ୍ର ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି । ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ପୀଠ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଦେବ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ଆଜି ରାତିରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ନାଚ, ଗୀତରେ କମ୍ପିବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇବେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ । ସେପଟେ ମାତା ଗୌରୀ କୁଆଁରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗନ ବିଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଛି । କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଷ୍ପ ଓ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତା ପକା ଯାଇଛି । ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି । ରାତି ୧୨ଟାରେ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ପହଞ୍ଚିବେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ । ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ବିବାହର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମିହିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।
ସେବାୟତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ ସ୍ବମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ । ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ, ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଏକାମ୍ର ବନ ଦେଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯିବ ବରଯାତ୍ରୀ । ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ବମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ପୁରା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବେ ନବ ଦମ୍ପତି, ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ନୃସିଂହ ନିଉତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର