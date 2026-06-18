ETV Bharat / state

ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ରାତି ୧୧.୩୦ରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BHUBANESWAR SHITALASASTHI YATRA
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ବିବାହ କରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି । ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ । ଆଜି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ବାବାଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆଜି ରାତ୍ର ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି । ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ପୀଠ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଦେବ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ରାତିରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ନାଚ, ଗୀତରେ କମ୍ପିବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇବେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ । ସେପଟେ ମାତା ଗୌରୀ କୁଆଁରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗନ ବିଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଛି । କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଷ୍ପ ଓ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତା ପକା ଯାଇଛି । ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି । ରାତି ୧୨ଟାରେ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ପହଞ୍ଚିବେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ । ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ବିବାହର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମିହିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର

Prabhu Lingaraj Sital Sasthi Yatra
ବିବାହ କରିବେ ଦେବଦମ୍ପତି (ETV Bharat Odisha)

ସେବାୟତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବର ବେଶରେ ସ୍ବମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ । ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ, ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଏକାମ୍ର ବନ ଦେଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯିବ ବରଯାତ୍ରୀ । ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ।

Prabhu Lingaraj Sital Sasthi Yatra
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ବମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ପୁରା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବେ ନବ ଦମ୍ପତି, ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର

Maa Gauri
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ନୃସିଂହ ନିଉତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR SHITALASASTHI YATRA
ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା
KEDAR GOURI TEMPLE
LINGARAJ TEMPLE BHUBANESWAR
SITAL SASTHI 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.