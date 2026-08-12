'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 12, 2026 at 7:32 PM IST
PANCHAYATIRAJ MINISTER ON AWAS YOJANA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ । ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଟିମ୍ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇ କୌଣସି ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 38 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଘର ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର