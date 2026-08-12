ETV Bharat / state

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

'All processes for final list of pm awas Yojana will be completed by August 27' - Minister Ravi Naik
'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PANCHAYATIRAJ MINISTER ON AWAS YOJANA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ । ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଟିମ୍ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ (Etv Bharat Odisha)



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇ କୌଣସି ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l


ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ପକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 38 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଘର ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

'All processes for final list of pm awas Yojana will be completed by August 27' - Minister Ravi Naik
'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ (Etv Bharat Odisha)
ସେହିପରି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର ଘର ଦିଆସାରିଲାଣି । ଆହୁରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବୁ । ନିରପକ୍ଷ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି VB-GRAMରେ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଅଧିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ । ବିଗତ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କଲେନି । କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ମାରଣା କଲେ । ଆବାସ-2ର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେବା କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଲେନି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ ଜିବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର ଯୋଗାଯୋଗ, ରୋଜଗାର ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ l
'All processes for final list of pm awas Yojana will be completed by August 27' - Minister Ravi Naik
'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ (Etv Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବଢ଼େଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ; ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୭.୩% ବୃଦ୍ଧିଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ୬୬,୩୯୨ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ୫୪,୧୩୫ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PANCHAYATIRAJ MINISTER AWAS YOJANA
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବସ ଯୋଜନା
PM AWAS YOJANA
MINISTER RABI NAYAK
PANCHAYATIRAJ MINISTER AWAS YOJANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.