ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଗର୍ଜିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ; ଏସମାକୁ ମାନିଲେନି, ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଡବଲ ପ୍ରତାରଣା କହିଲା ନିଖିଳ ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 24, 2026 at 9:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଭରପୁର ପ୍ରତିଶୃତି । ଖାସକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବେ ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ । କାରଣ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ପୁରଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏସମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଗତ 7 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ, କଲ ସେଣ୍ଟର, କଲେକସନ୍ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଟାଟା ପାୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜାରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଟାଟା ପାୱାରରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ଛଟେଇକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘର ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ହକ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଖରାର ତାତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ମନମାନୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କୁହନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ହାତ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ।
ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା । ବୟସ ୪୫ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଟା ପାୱାରରେ ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ମାସରେ ଛଟେଇ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଜକୁ 7 ଦିନ ଧରି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
"ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରି ପାଇଲି କଣ ? କାମ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହର ଶିକାର ହୋଇ ହାତ କଟିଲା ଆଉ ଏବେ ଚାକିରୀରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଆସିଲା । ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ କାମ କରି ଡାହାଣ ହାତ ହରାଇଥିବା ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା ।
କମ୍ପାନିରେ 12 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଯଦି ଛଟେଇ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ । ଆମକୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ।
ଓଡିଶାରେ ଠିକା ମଡେଲ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ଏହା ସହ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ ।
"ସରକାରଙ୍କ ଏସମା ଲାଗୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ । କାହା ଉପରେ ସରକାର ଏସମା କଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ପାନୀ ଛଟେଇ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ହକ ମିଳିନାହିଁ । ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖଟାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଟାଟା ପାୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ନିଖିଳ ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ମହାସଂଘ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଅମରେଶ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏସମା ଲାଗୁ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ୬ ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ଧର୍ମଘଟ ନିଷିଦ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର