ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ କମିବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ! ସପ୍ତମ ପାସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଲାଇସେନ୍ସ, ମତାମତ ଲୋଡିଲା ବିଭାଗ
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜେସ୍ (କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସିଂ) ନିୟମ ୧୯୯୪ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 21, 2026 at 12:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମାଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ CRUT ଓ OSRTC ଠାରୁ ଏନେଇ ମତାମତ ମାଗାଯାଇଛି ।
କମିପାରେ ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ! ଦଶମ ନୁହେଁ ଏଣିକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଲାଇସେନ୍ସ । ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା । CRUT ଓ OSRTC ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି ମତାମତ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଏବଂ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ CRUT ଓ OSRTC ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ବିଭାଗ ପୁନର୍ବାର ତୁରନ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା "ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାରେଜେସ୍ (ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୯୪" ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଦଶମ ପାସ ଅବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନେକ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ:
ସରକାରୀ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବତ ରହିବ । କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦକଙ୍କୁ ମୋଟର ଭେଇକଲ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିସହ ଭଲ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଥିବା ବୈଧ ଫାର୍ଷ୍ଟ-ଏଡ ସର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ।
ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ:
ଯଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବସ ମାଲିକମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସଂକଟ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ତେବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡ କମିଲେ ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବାର ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି କିପରି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ମତାମତ ନେଇ ସରକାର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର