ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ କମିବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ! ସପ୍ତମ ପାସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଲାଇସେନ୍ସ, ମତାମତ ଲୋଡିଲା ବିଭାଗ

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍‌ର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜେସ୍ (କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସିଂ) ନିୟମ ୧୯୯୪ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 12:19 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମାଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ CRUT ଓ OSRTC ଠାରୁ ଏନେଇ ମତାମତ ମାଗାଯାଇଛି ।

କମିପାରେ ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ! ଦଶମ ନୁହେଁ ଏଣିକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଲାଇସେନ୍ସ । ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା । CRUT ଓ OSRTC ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି ମତାମତ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଏବଂ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ CRUT ଓ OSRTC ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ବିଭାଗ ପୁନର୍ବାର ତୁରନ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ALL ODISHA BUS OWNERS ASSOCIATION FOR AMENDMENT OF ODISHA STAGE CARRIAGES CRUT
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍‌ର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜେସ୍ (କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସିଂ) ନିୟମ ୧୯୯୪ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି । (Govt Of Odisha Notice)
କଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ? :

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା "ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାରେଜେସ୍ (ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୯୪" ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଦଶମ ପାସ ଅବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନେକ ରୁଟ୍‌ରେ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ:

ସରକାରୀ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବତ ରହିବ । କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦକଙ୍କୁ ମୋଟର ଭେଇକଲ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିସହ ଭଲ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଥିବା ବୈଧ ଫାର୍ଷ୍ଟ-ଏଡ ସର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ।

ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ:

ଯଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବସ ମାଲିକମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସଂକଟ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ତେବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡ କମିଲେ ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବାର ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି କିପରି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ମତାମତ ନେଇ ସରକାର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

