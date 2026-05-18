ନିବେଶକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ସୂଚନା-SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଷ୍ଟକମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି SIP ପରି ଡିସିପ୍ଲିନଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭଲ । SIP ଏହା ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ।
Published : May 18, 2026 at 8:40 PM IST
EXCLUSIVE Interview With SEBI Chairman ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଓ SIP ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SEBI (Securities And Exchange Board Of India)ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି ଏକ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ETV Bharatକୁ EXCLUSIVE Interview ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ।
ପ୍ରଶ୍ନ(ଇଟିଭି ଭାରତ)-ଓଡିଶା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନିବିଡ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର(ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ)-ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଓଡିଶା ଗତି କରୁଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ(ଇଟିଭି ଭାରତ)-ଆଜିକାଲି ଯୁବବର୍ଗ ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର(ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ)-ମୋବାଇଲ ଆପ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ଆପର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। google play storeରେ verified ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଆପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଏଥିସହିତ sebi siteରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ(ଇଟିଭି ଭାରତ)- ଓଡିଶା ଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । SEBI ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତର(ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ)- ମାର୍କେଟରେ ବିତ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରେଗୁଲେଟେଡ ଇଣ଼୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି । ସେମାନେ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିବେଶକ କେମିତି ଯିବେ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ତେବେ ଷ୍ଟକମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି SIP ପରି ଡିସିପ୍ଲିନଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭଲ । SIP ଏକ ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ । ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧାରାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ(ଇଟିଭି ଭାରତ)-ମୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ?
ଉତ୍ତର(ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ)-ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଭାରତରେ ୩୨ଟି ସହରରେ ମୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । 4,500 କୋଟି ମୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ବକେୟା ଅଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି କରିବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ(ଇଟିଭି ଭାରତ)-SEBI ପକ୍ଷରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କି ?
ଉତ୍ତର(ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ)-ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ନିବେଶ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାଗରୁକ୍ (jagruk) ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, SEBI ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶ; SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା