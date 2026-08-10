ETV Bharat / state

'ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

'All efforts are being made to stop black marketing of fertilizers, strict action will be taken if caught' - Cooperatives Minister
'ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MINISTER ON FERTILIZER ISSUE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା । ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିବ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା । ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିବ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାରା ଅଭାବ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । DAP ଓ ୟୁରିଆର ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

'ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ସେ କହିଛନ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ 37 ହଜାର 202 ଟନ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି l ସେଥିରୁ 2 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର 368 ଟନ ସାର PACS କୁ ଦିଆସରିଲାଣି । 1426 ଟନ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ 29 ହଜାର ଟନ ସାର ମାର୍କଫେଡ଼ ଅଛି ଷ୍ଟକ l ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି କଳାବଜାରି କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନଫୋର୍ସ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ । ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଧରା ପଡିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନକଲି ସାର ଅଭିଯୋଗ କୁ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।


ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସାରା ସାରର ଯୋଗାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସାର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାର୍କଫେଡ୍, ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (PACS), ବୃହଦାକାର ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି (LAMPCS) ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।ସାର ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସାର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ମାର୍କଫେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମାସିକ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।


ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସାରର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ କଳାବଜାରୀ, ଚୋରା ଚାଲାଣ, କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଓ ବେଆଇନ ସୀମା ପାର୍ ପରିବହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ସାର ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।


ତେବେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଓ ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସଚିବ। ଭାରତ ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଯୋଗାଇବେ । ଏହା ମୃତ୍ତିକାରେ ସଲଫର୍ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । DAP ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର MARKFEDକୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ୟୁରିଆ ଓ ଡିଏପି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବିକଳ୍ପ ସାର । ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ସାରର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ବିକଳ୍ପ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ‘ଅମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MINISTER ON FERTILIZER ISSUE
FERTILIZERS BLACK MARKETING
FERTILIZER CRISIS IN ODISHA
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ
FERTILIZER CRISIS IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.