CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଲିଶା; କହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଥିଲେ ଛୋଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1ର ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା ବିଶ୍ବାଳ
Published : April 16, 2026 at 4:00 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 4:47 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ କୃତୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ । 500ରୁ 500 ଅର୍ଥାତ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CBSE) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆଲିଶାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂପୁରର ନୂଆଗଁ ଅଂଚଳରେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1ର ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା । ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା CBSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛଅଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟର ମାର୍କ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 500 ରୁ 500 ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଆଲିଶା ଜଗତସିଂପୁରର ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସୌଦାମିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା । ଆଲିଶାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନୁରାଗ ବିଶ୍ୱାଳ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଲିଶାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଟୁଇଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନିଜର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆଗରେ ମନଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଲିଶା ।

ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି

ପ୍ରଶ୍ନ . ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ପାଇବାର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି?
ଉତ୍ତର. 500 ରୁ 500 ମାର୍କ ରଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କିଭଳି ଭଲ କାମ କରିବି ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ . ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଥିଲା?ଉତ୍ତର. ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଟିଉସନ ପାଠ ପଢ଼ା କରୁଥିଲି। ଏହା ସହିତ ଦିନକୁ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଖି ଆସିଲା ସମୟରେ ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ. ପଢ଼ାରେ କେବେ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ?ଉତ୍ତର. ପରୀକ୍ଷାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାପ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ମୋତେ ଏଭଳି ଚାପ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରଖୁଥିଲେ ।ପ୍ରଶ୍ନ. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମୋବାଇଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ?ଉତ୍ତର. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲିସ। ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଲାପଟପରେ ସ୍କୁଲ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିକୁ ରିଭିଜନ କରେ । ଅନାନ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିଡିଓ ଦେଖେ ଯାହାକି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି

ପ୍ରଶ୍ନ. ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର. ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଛା ଅଛି । ବିଶେଷକରି ଜଣେ ନିୟୁରୋଲଜିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଛା ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ . ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର. ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ମନଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଟପ କରିଦେବୁ । କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ । ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଅଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ସାମ୍ପୁଲ ପେପର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଏନସିଇଆରଟି ବହି ପଢିବା ଦରକାର ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରୁଚି କଣ?
ଉତ୍ତର. ପାଠ ପଢ଼ା ଛଡା ଅନେକ ରୁଚି ରହିଛି । ଯେମିତିକି ନାଚ ଗୀତ ଓ ଆର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ରୁଚି ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ଥିଲା?
ଉତ୍ତର. ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ବା ପଢ଼ା ମୋ ଉପରେ ଚାପି ଦେଉନଥିଲେ । ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

