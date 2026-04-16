CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଲିଶା; କହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଥିଲେ ଛୋଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଟିଉସନ ପଢ଼ା କରୁଥିଲି। ଦିନକୁ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 16, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ କୃତୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ । 500ରୁ 500 ଅର୍ଥାତ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CBSE) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆଲିଶାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂପୁରର ନୂଆଗଁ ଅଂଚଳରେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1ର ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା । ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା CBSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛଅଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟର ମାର୍କ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 500 ରୁ 500 ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଆଲିଶା ଜଗତସିଂପୁରର ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସୌଦାମିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା । ଆଲିଶାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନୁରାଗ ବିଶ୍ୱାଳ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଲିଶାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଟୁଇଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆଗରେ ମନଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଲିଶା ।
ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି
ପ୍ରଶ୍ନ . ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ପାଇବାର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି?
ଉତ୍ତର. 500 ରୁ 500 ମାର୍କ ରଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ କିଭଳି ଭଲ କାମ କରିବି ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୦୦ ରୁ ୫୦୦ ନମ୍ବର ରଖି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଟିନା ରଥ ଏବଂ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 16, 2026
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 'ନାରୀଶକ୍ତି'କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେତିକିବେଳେ…
ପ୍ରଶ୍ନ. ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର. ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଛା ଅଛି । ବିଶେଷକରି ଜଣେ ନିୟୁରୋଲଜିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଛା ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ . ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର. ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ମନଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ଟପ କରିଦେବୁ । କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ । ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଅଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ସାମ୍ପୁଲ ପେପର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଏନସିଇଆରଟି ବହି ପଢିବା ଦରକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ. ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରୁଚି କଣ?
ଉତ୍ତର. ପାଠ ପଢ଼ା ଛଡା ଅନେକ ରୁଚି ରହିଛି । ଯେମିତିକି ନାଚ ଗୀତ ଓ ଆର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ରୁଚି ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ. ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ଥିଲା?
ଉତ୍ତର. ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ବା ପଢ଼ା ମୋ ଉପରେ ଚାପି ଦେଉନଥିଲେ । ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
