ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୋରଧାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 23, 2026 at 10:32 PM IST
Cyclone Preparedness in Khurdha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହେଲା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ ଅବହେଳାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର, ବ୍ୟାରେଜ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିପଦପ୍ରବଣ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏକ ବିପତ୍ତି; 'ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ'- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: IMD Cyclone Alert: ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 28 ସକାଳେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଢିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର