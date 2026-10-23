ETV Bharat / state

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୋରଧାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

Alert issued to all schools in Khordha regarding potential cyclone; leave for teachers and staff cancelled from October 27 to 31.
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୋରଧାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Preparedness in Khurdha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହେଲା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।



ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍କୁଲ କୋଠାକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। (ETV Bharat Odisha)



ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନକରିବାକୁ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ ଅବହେଳାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର, ବ୍ୟାରେଜ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିପଦପ୍ରବଣ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

TAGGED:

CYCLONE SCHOOL
CYCLONE PREPAREDNESS IN KHURDHA
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ALERT ISSUED TO ALL SCHOOLS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.