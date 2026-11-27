ମଦ୍ୟପ ସ୍ବାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ; ଶୋଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା, ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ବନମାଳୀ ପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦୁଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : November 27, 2026 at 1:29 PM IST
ନିଆଳି: କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଷୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲିଆପଦା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ କଟକ ସଦର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀଙ୍କ ବାପା ବନ୍ଧୁ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ପୁଅ ଅର୍ଥାତ ବନମାଳୀ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ଆସି ବୋହୂ (ଭାନୁ, ୩୦ ବର୍ଷ)କୁ ମାରପିଟ କରେ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନମାଳି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ବୋହୂ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ମାଡ ମାରିଥିଲା । ଶେଷରେ ତଳେ ପକାଇ ଇଟାରେ ଛେଚି ମାରିଥିଲା ।'
ବନମାଳୀ କବାଟ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ମାରି ଥିବାରୁ ସେ କିଛି କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର । ଏପରିକି ସେ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ ହେଁ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବୋହୂକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ! ବେଆଇନ ମାଟି ପରିବହନ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ
ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନମାଳୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଆମେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବନମାଳୀ ପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦୁଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ମା' ? 10 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋନ୍-୪ ଏସିପି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଉଷୁମା ନିକଟ ଭାଲିଆପଦା ଗ୍ରାମର ପାତ୍ରସାହିରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଖବର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଟକ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ବନମାଳୀ ପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।'
ଆଜି ସକାଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି