ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ! ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗୁନି ESP ମେସିନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ରେଙ୍ଗାଲି ଧୂଳିକଣାର ସ୍ତର ବାୟୁରେ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 100 ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରାମ ରହିବା କଥା, ଏହା 400 ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ।
Published : January 17, 2026 at 1:41 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୃଦ୍ଧ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ l ଏଠାରେ ରହିଛି 8 ଗୋଟି ବଡ଼ କାରଖାନା । 4 ଗୋଟି ରାଇସ ମିଲ, 20 ଗୋଟି ଷ୍ଟୋନ କ୍ଵାରୀ ଓ ତାଲାବିରା 1 ଓ 2 କୋଇଲା ଖଣି l ତେବେ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା କୋଇଲା ଖଣି ଶୀତ ଦିନରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜହର କରି ପକାଉଛି l ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ଶୀତ ଦିନେ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି l ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାସିକରେ ଏହିଭଳି ରୋଗୀ 300 ରୁ 400 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମନମାନୀ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ESP (Electro Static precipitator) ମେସିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହାନ୍ତି, କେଵଳ କୌଣସି ଚେକିଂ ହେଲେ ଏହାକୁ ଚଲାଯାଇଥାଏ l
ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଠିକ ଭାବେ କରୁନାହାନ୍ତି l ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି l ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ମେସିନ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିନାହିଁ l ମୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରେ 17 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ କରି ଦିଅନ୍ତି l ମୁଁ ESP ମେସିନ ବିଷୟରେ କହୁଛି l ବର୍ତମାନ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଚୋର, ପ୍ରଶାସନ ଚୋର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୋର l"
ରେଙ୍ଗାଲି ବୋମାଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ଓରାମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିନ୍ଦଲ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛିl ଆଉ ବର୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଘରେ ଶୁଖୁଥିବା କପଡା ମଧ୍ୟ କଳା ପଡି ଯାଉଛି l କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଘରେ ରହି ହେଉନାହିଁ l ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଲୋକେ ଚାଷ କରି ଦିମୁଠା ଖାଇ ଖୁସି ରେ ଥିଲେ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଆସିବା ଦିନଠୁଁ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହା ସହ ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି l"
ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଶୁଭମ ସିଂଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଏଠାରେ Occupational Lungs disease ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜ୍ମା ପରି ପରି ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି l ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 300 ରୁ 400 ଜଣ ଏହିଭଳି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ବୋଲି ଡା ସିଂ କହିଛନ୍ତି l
ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର "Continuous Online Ambient Air quality monitoring Machine " ଲାଗି ନଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ମାନୁଆଲ ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମପା ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ l
ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତମାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଶୀତ ଦିନେ ସାରା ଦେଶ ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ରେ କେତେକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଧୂଳିକଣା ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ l ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରେ ଥିବା (suspended particulate matter ) ଧୂଳିକଣା ପୁଣି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ତଳ ଭାଗକୁ ଆସିଯାଉଛି l ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳ ରେ କଳ କାରଖାନା ସହ 2 ଟି ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି l ଯାହା ପାଇଁ ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ର ମାତ୍ରା ବଢିଛି l ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଚିଠି କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରକ ଗୁଡିକରେ ଓଭରଲୋଡ଼ ନକରିବେ, କୋଇଲା ଉପରେ ତାରପୋଲିନ ଘୋଡେଇ କି ନେବେ ବୋଲି l ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖିବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ବିଶ୍ବସ୍ଥ ସୂତ୍ର ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେରେ ବର୍ତମାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ PM-10 ବା ଧୂଳିକଣାର ସ୍ତର ବାୟୁରେ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 100 ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା କଥା, ତେବେ ତାହା ବର୍ତମାନ 400 ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ତାଳଚେର ଜନଜୀବନ ! କଟକଣା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ବାୟୁର ସ୍ଥିତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର