ETV Bharat / state

ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ: ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ୨୬୦ କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମିଛି ବଜେଟ ବ୍ୟୟ

ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତି କମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ELECTRICITY DUES
ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ୨୬୦ କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମାସରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ଆଶାନୁରୂପ ଗତି ଧରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବକେୟା ୨୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବକେୟା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ।

ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ’ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ୨୪ ହଜାର ୮୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ମୋଟ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୮.୮ ପ୍ରତିଶତ । ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ମୋଟ ବଜେଟର ବ୍ୟୟ ହାର ୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ସେହିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟୟ ୧୩ ହଜାର ୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ମାତ୍ର ୩ ହଜାର ୩୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ଯାହା ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେବଳ ୪.୭ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆର୍ଥିକ ବିଭାଗକୁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଦାନ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ନିୟମିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।



ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିଛି । ମେ’ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ୧୬ ହଜାର ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ୫.୯୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ତଥାପି ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବ୍ୟୟ ସଂଜମ ନୀତିର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତି କମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।



ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବା ଓଏସଆରଟିସିର ରୂପାନ୍ତର ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ ମଡେଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟିଂ, ଆଇଟି ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା, ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ମାନୋନ୍ନତି, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସଂସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନର କ୍ଷତିରୁ ବାହାରି ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ, ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଗମ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓଏସଆରଟିସିର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମେ’ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନାମରେ ୨୬୦.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଷ୍ଟପେଡ଼ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରିପେଡ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ବିଲ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦେୟର କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପୈଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବ୍ୟୟର ଗତି, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ବକେୟା ପରିଚାଳନାରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ପାରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷିଆ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

GOVERNMENT DEPARTMENTS
SECRETARY LEVEL MEETING
BUDGET EXPENDITURE REDUCED
ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
ELECTRICITY DUES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.