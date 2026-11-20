ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆକଭାନ; ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବାଲେଶ୍ଵର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 20, 2026 at 7:57 PM IST
RAIN ALERT FOR BALASORE MAYURBHANJ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ । ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ । ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିସାରିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ 70 ରୁ 80 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର - ପଶ୍ଚିମ ମୁଁହା ହୋଇ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । 24 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ନୟାଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଅତିକ୍ରମ କରି ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ରେଡ଼ ଜୋନରେ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ଥିଲା । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଆର୍ଥିକ ପାଇଁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ରେଡ଼ ଜୋନରେ ଅଛି । ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗଭୀର ଅବପାତ ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିବା ଡ୍ୟାମରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପାଣି ନଆସିଲେ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିୀବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓରେଞ୍ଜ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ମହାନଦୀ, ଦେବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଇବ, ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଓ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 16.84 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ସତର୍କ ସଂକେତ 15.84 ରହିଛି । 13.60 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆହୁରି 3 ମିଟର ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସକ୍ଷମ ।"
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 253ଟି ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । 20 ଜିଲ୍ଲାର 6601ଟି ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । 3 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । 10 ହଜାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ 3028 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା । 4467 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । 1452 ଜଣ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ, NDRF, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି । 15 ରୁ 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ, ଡାଳ ପଡିଥିଲା । ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଵାଭାବିକ ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ'; ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1717 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 608 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ, ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ'- ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର