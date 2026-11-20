ହରିପୁରରେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ।
Published : November 20, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:22 AM IST
ଗୋପାଳପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'ର ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଭୂମି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକଭାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୧ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ଠାରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି। ଆଜି (୨୦ ନଭେମ୍ବର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ଆଜି ଭୋର ୪ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୯୦ ମିଲିମିଟର, ପାରାଦୀପରେ ୮୪ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ପୁରୀରେ ୭୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Latest Satellite imagery indicates the land interaction commenced as the outer rain cloud band entered into the land. Landfall process will commence during next 2 hours. Moved North-northwestwards with a speed of 21 kmph during past 06 hrs. • 80 km east of KALINGAPATNAM (Andhra Pradesh) • 130 km south of GOPALPUR (Odisha) • Landfall Time: Around forenoon of 20th November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 20, 2026
3 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୯,୩୪୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ୨,୬୨୩ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ୯୪୧ଟି ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରବଣ ଗାଁ’ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୪୧୮ଟି ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ର ମୁକାବିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବୁଧବାର ଭଳି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାସଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୯,୩୪୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୬୨୩ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୋଟ ୪୧୮ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧୪ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF), ୨୧୬ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଏଫଡିସି (OFDC)ର ୧୨୮ଟି ଗଛ କଟାଳୀ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବିଭାଗର ଅଧିକ ୨୮ଟି ଟିମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ୧୭ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍, ସେଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ (Cell on Wheels) ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଓର୍ସାକ ଜରିଆରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୯୪୧ଟି ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରବଣ ଗାଁ’କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ । ଏହି ସବୁ ଗାଁ’ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪୭ ଟି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ ଏବଂ ୨୮ ଟି ଟ୍ରେନର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ବାହିନୀ ଏବଂ ରେଲ କୋ-ଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5KM କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 1.38 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗୋପାଳପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର