ରାତି ପାହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା; ସୁନା ବଜାରରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅଫର୍...
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ । ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ହୋଇନି ହ୍ରାସ । ୧ଲକ୍ଷ ୪୨ହଜାର ପାର କଲାଣି ସୁନା ଦର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 19, 2026 at 9:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ଅକ୍ଷିମୁଠି ସହ ହେବ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବା ଅନୁକୂଳ । ଆଜି ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଦାନ, ଜପ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ବା ଶ୍ରୀ ବଢିଥାଏ । ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି କିଣିଲେ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଶୁଭ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗଚାଖଚ ଭିଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲାବାର ସୋ-ରୁମରେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଦୋକାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । କିଏ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଅଫର୍ ତ କିଏ ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଭଳି ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁନା ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଉ ନଥିଲେ ବି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା କିଣିବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାରୁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପକେଟକୁ ବଧୁଥିଲେ ବି କେହି କେହି ବିଧି ମୁତାବିକ ଅଳ୍ପ ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନିବେଶ ପାଇଁ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଘରକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସୁନା ସହ ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ଅଳଙ୍କାର କିଣି ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
ଆଜି ଦିନରେ କିଛି କିଣିଲେ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ସୁନା,ରୂପା ଓ ହୀରା ଧାତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ହେଲେ ବେଶୀ ଗ୍ରାହକ ସୁନା ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି । ସୁନାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ୧ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୮ଶହ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୭୮୦ ରହିଛି ।
ଦର ଯାହାବି ହେଉ ବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସୋ ରୁମରେ ଭିଡ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଦିନର ଅକ୍ଷୟ ତୁର୍ତିୟା ଅବସରରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ବି ହାଲୁକା ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହି ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଥୁବା କହିଛନ୍ତି ମାଲବାର ମ୍ୟାନେଜର । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଓ ଦର ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
"ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୁନା ଦର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ୧ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ହୋଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସର୍ବାଧିକ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାରେ ପହଁଚିଥିଲା ଏହାର ଦର । ହେଲେ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଦିନ ହେବ ଦରରେ ପରିବର୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହା ଅଛି ସେହି ମୁତାବିକ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଛି," କହିଛନ୍ତି ମାଲବାର ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର୍ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ।
