ETV Bharat / state

ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା: ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଚାଷୀ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସହ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ

ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଚଷାପୁଅ ।

AKSHAYA TRITIYA 2026
ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥୀ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଅପରାହ୍ଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ । ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଚାଷୀ ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ (FILE, ETV Bharat Odisha)

ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରଥତ୍ରୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ଧଉରା କାଠ । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନି ମୁଖରିତ ହେବ ରଥଖଳା, ବିଶ୍ବକର୍ମାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବ । ରୀତିନୀତି ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେବିଶ୍ବକର୍ମା ମାନେ ରଥ ନର୍ମାଣ କରିବେ ।

ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା (File ETV Bharat Odisha)

ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା:

ରଥନିର୍ମାଣ ସହ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା । ଯାହା 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ୨୧ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭୁଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀମଦନମୋହନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ଶଙ୍କର ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥ, କପାଳମୋଚନ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ।

ଠାକୁର ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକେଳି କରିଥାନ୍ତି । କେଳି ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତଲତା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବାମ ଦେବ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୁ ୨୧ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଜଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ ।

ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ:

ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଚଷାପୁଅ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବେ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଚେନା କରାଯାଏ ଅକ୍ଷୟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି କିଣିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼:

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସୁନା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅଫର୍‌ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସୁନା ଦର ଓ ଗଢା ମଜୁରୀରେ ରିହାତି ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

20ରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା

ରାତି ପାହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା; ସୁନା ବଜାରରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅଫର୍...

TAGGED:

RATHA KATHA ANUKUL
CHANDAN YATRA 2026
RATHA YATRA
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା
AKSHAYA TRITIYA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.