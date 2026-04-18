20ରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା
21ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ବାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 18, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 7:59 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ଏହି ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଦିନଠୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ୨୧ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆସି ନନ୍ଦା ଭଦ୍ରା ଦୁଇଟି ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଳକ୍ରୀଡା କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ନନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା- ଦୁଇଟି ଚାପ ଡଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଚନ୍ଦନ ଚକଡାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେପଟେ ରଥଖଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ରଥକାଠ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ କମାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୁରାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ।
ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାରିସୀ, ମୁଗୁର ଏବଂ କୁରାଢି କାଠରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ରଥଖଳାରେ ଚାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ରଥକାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵକର୍ମା । ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏବଂ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହିବେ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ