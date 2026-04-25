ETV Bharat / state

AIRs 44 And 58: 2026 JEE ମେନ୍ ଫଳାଫଳରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ମହରୁଫ ଓ ମସରୁର

ଜାଆଁଳା ଭାଇ ମହରୁଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଏବଂ ମସରୁର୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

AIRs 44 And 58: Odisha Twins Shine In JEE Main 2026 Results
(Source: Twins' family)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 11:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ) : ସୃଜନଶୀଳତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଜାଆଁଳା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ମାହରୁଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଏବଂ ମସରୁର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, JEE ମେନ୍ 2026 ଫଳାଫଳରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ 44 ଏବଂ 58 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଯମଜ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ପାଠପଢ଼ନ୍ତି । ଏପରିକି ଏବେ ଏକାଠି IIT-ବମ୍ବେରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଟାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଉଭୟ ଡାକ୍ତର, ଗଣିତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଭାଇମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ । ଗଣିତ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ BTech କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ।

ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କୁ JEE ମେନ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା । ମାହରୁଫ୍ 99.9991350 (AIR 44)ର ଶତକଡ଼ା ସ୍କୋର ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମସରୁର 99.9984543 (AIR 58) ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ, ସେମାନେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 14 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମାନ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିବା ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ।

ପିତାମାତା ଡାକ୍ତର, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି

ଦୁଇ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଗଣିତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଏହି ସତ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ, ଏହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଡାକ୍ତର, ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ - ବିଶେଷକରି ଗଣିତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କେବେ ଜିଦ୍ ଧରି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାୟୋଲୋଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବାଛିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ NEET କିମ୍ବା MBBS ଡିଗ୍ରୀ ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା IITରେ ପଢିବାର ସେମାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ମା’ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି

ଯମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପିତା ଡାକ୍ତର ମନସୁର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, IIT- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମା’ ଡାକ୍ତର ଜୀନତ ବେଗମ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (OPTCL)ରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ କୋଟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

ଡାକ୍ତର ବେଗମ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ବାପା 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଇ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋଟା ଯାଆନ୍ତି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କୋଟାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ଖାନ କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ କୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ମସରୁର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 97 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ମାହରୁଫ୍ 96 ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଟାର କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ । ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂରଚିତ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODISHA BHUBANESWAR
JEE MAIN 2026
TOPPER TWIN BROTHERS
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.