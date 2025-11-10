ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, AQI ୨୦୦ ପାର୍

ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା । ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଲଡିଂ କାମ ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 5:26 PM IST

Bhubaneswar Air Pollution ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ବିଶାକ୍ତ ବାୟୁରେ କଲବଲ ଲୋକେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଜନଜୀବନ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ- ଏନସିଆରବାସୀ ଯେମିତି ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀଙ୍କର । କାରଣ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI (Air Quality Index) ଖରାପ ରହୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୨୦୦ ପାର ହୋଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପ୍ରଦୂଷଣର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ । ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରାନଯାଏ, ଆଗକୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ



କାହିଁକି ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ?

ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି । କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା । ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନହେବାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳି କଣିକା ଆଦି ରହିଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ AQI ର ମାତ୍ର ଅଧିକ ହେବାର ଲକ୍ଷ କରାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୪୦୦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ୨୦୦ ପାର ହୋଇଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାୟୁର ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି । ଏହି ଖରାପ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ଵାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । "


ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯଥା ରାସ୍ତାକାମ, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପରି ଅନେକ କାମ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ। "

ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ: ବିଶେଷଜ୍ଞ

"ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କଳ କାରଖାନା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲେ ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସିଓପିଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଆଜମା ବଢିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଵିଶେଷଜ୍ଞ ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।


ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଶୀତଦିନରେ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିକଣା ଅଧିକ ଜମିଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ସତର୍କ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। "


ଆଜି କଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର AQI:


ଅପରାହ୍ନ ୪ ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ରହିଥିବା AQI ର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି-
ଅନୁଗୋଳ - AQI ୧୯୦
ଭୁବନେଶ୍ୱର - AQI ୨୦୭
କଟକ - AQI ୧୮୪
ବାଲେଶ୍ୱର - AQI ୧୦୯
ତାଳଚେର - AQI ୧୫୨

ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ AQI:
ଅନୁଗୋଳ - AQI ୧୪୭
ଭୁବନେଶ୍ୱର - AQI ୨୪୭
କଟକରେ - AQI ୧୬୦
ବାଲେଶ୍ୱର - AQI ୯୧
ତାଳଚେର - AQI ୧୪୪

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

