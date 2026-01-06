ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁଁହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ; ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା

ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ AQI ବଢୁଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ତାଳଚେର ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ସହର ପରେ ଏବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟୁଇନ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ହଠାତ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଢୁଗଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ? କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ?

ଓଡିଶାର ଏକାଧିକ ସହର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବିପଜ୍ଜନକ । AQI ସ୍ତର ରେକର୍ଡ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାର୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ କମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ସହ ଧୂଳି ପ୍ରବଣ ଜୋନ୍ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜାଳେଣି କାଠ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଢ଼ାବା ଏବଂ ଭୋଜନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ ତାଳଚେର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଟୁଇନ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁଁହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ (Etv Bharat)

କେମିତି ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ AQI ସ୍ଥିତି

ଅନୁଗୁଳ

  • ଜାନୁଆରୀ ୧- ୨୯୬,
  • ଜାନୁଆରୀ ୨-୩୪୬
  • ଜାନୁଆରୀ ୩- -୩୨୧
  • ଜାନୁଆରୀ ୪- ୨୩୬
  • ଜାନୁଆରୀ ୫- ୨୪୧
  • ଜାନୁଆରୀ ୬-୨୬୦


ବାରିପଦା

  • ଜାନୁଆରୀ ୧- ୩୧୯
  • ଜାନୁଆରୀ ୨- ୩୧୨
  • ଜାନୁଆରୀ ୩- ୩୨୪
  • ଜାନୁଆରୀ-୬ ୧୪୬


ବାଲେଶ୍ୱର

  • ଜାନୁଆରୀ ୧- ୩୩୭
  • ଜାନୁଆରୀ ୨-୩୧୮
  • ଜାନୁଆରୀ ୩ - ୨୯୭
  • ଜାନୁଆରୀ ୪ -୩୦୬
  • ଜାନୁଆରୀ ୫ -୧୫୦
  • ଜାନୁଆରୀ ୬ -୧୮୯


ଭୁବନେଶ୍ୱର

  • ଜାନୁଆରୀ ୧- ୩୦୫
  • ଜାନୁଆରୀ ୨- ୩୧୭
  • ଜାନୁଆରୀ ୩- ୨୯୪
  • ଜାନୁଆରୀ ୪-୨୪୮
  • ଜାନୁଆରୀ ୫- ୨୫୬
  • ଜାନୁଆରୀ ୬- ୨୩୮

କଟକ

  • ଜାନୁଆରୀ ୧- ୩୦୪
  • ଜାନୁଆରୀ ୨ -୩୨୪
  • ଜାନୁଆରୀ ୩- ୩୦୦
  • ଜାନୁଆରୀ ୪- ୨୭୭
  • ଜାନୁଆରୀ ୫ -୨୫୧
  • ଜାନୁଆରୀ ୬- ୧୯୮


ତାଳଚେର

  • ଜାନୁଆରୀ ୧ -୩୧୦
  • ଜାନୁଆରୀ ୨- ୩୮୦
  • ଜାନୁଆରୀ ୩- ୩୩୨
  • ଜାନୁଆରୀ ୪- ୨୫୫
  • ଜାନୁଆରୀ ୫- ୨୫୭
  • ଜାନୁଆରୀ ୬- ୨୨୬


ଏ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ସହିତ ଇଂଜିନିୟର ଓ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦାରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଥିଲା । ଆଜି ଟୁଇନ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ । ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ’ଣ ରହିଛି କଟକଣା

ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଗ ଓଦା ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ବାଲି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ କାମ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବାହାରେ ଅଵର୍ଜନା କିମ୍ବା ଢ଼ାବାରେ କୋଇଲା ଜାଳିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରାତିରେ ଭାରି ଯାନବାହାନ ଚଳା ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି । NH ଉପରେ ଦିନକୁ 3 ଥର କରାଯିବା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ । ମ୍ୟୁନସିପାଲଟି ଅଂଚଳ ରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରକ ଚଳା ଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । କଟକଣାକୁ ବଳ ବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ, RTO କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।


ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଚାନକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାମ ଚାଲିଛି । କ୍ରସରରେ କାମ, ବିଲଡିଂ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଣିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଖପାଖରେ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦାରେ କାହିଁକି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି ତାହାର ସମାଧାନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗାଡି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପରିବହନ, କନଷ୍ଟ୍ରକସନ, ଅର୍ବାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡ୍ରଷ୍ଟି ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି , ଖରାପ ରାସ୍ତା । ବାଲି ଟ୍ରକ ଯିବେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁର ମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି GRAP ଷ୍ଟେଜ୍–II ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏନଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଏହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।

ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ସହରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଲଗାତର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତାଳଚେରର ନାଁ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।


କ'ଣ ରହିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍:-

  1. ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ
  2. ପୌରପାଳିକା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମାଟି କାମ କରିବା ନିଷେଧ
  3. ପୌରପାଳିକା, NHAI ଏବଂ MCL ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୩ ଥର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
  4. ସହର ଭିତରକୁ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ
  5. ଖୋଲାରେ ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିବା, ଢାବାରେ କୋଇଲା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ
  6. NH-୧୪୯ରେ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ବିନା ଆବରଣ/ତାରପୋଲିନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ
  7. NHAI ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, NH ଡିଭିଜନ, ପାଳଲହଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ
  8. ଏହି ଆଦେଶ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ
  9. ପୋଲିସ, ପୌରପାଳିକା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ RTOକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

