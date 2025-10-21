ବାଣ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରାଜଧାନୀ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟପିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ
ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Published : October 21, 2025 at 5:42 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ପରେ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା । ଏଥି ସହିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ପରିବେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଗତକାଲି ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ହଠାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢି ୫୦୦ AQIରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI ମାତ୍ରା ୩୦୦ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଦୀପାବଳି ଆଣିଲା ବିପଦ:
ଦୀପାବଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଜା ନେଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ରାତି ୧୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI ୩୦୦ ପାର ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗକୁ ଖସିଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୫୦୦ ପାର ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI)ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି 7 ଟାରୁ 9(ନଅ) ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 463 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜଧାନୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୨୦ ମିଟର:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ସିପିସିବି) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଧା AQI 'ସନ୍ତୋଷଜନକ' ଅର୍ଥାତ ୬୭ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦୀପାବଳି ପାଲନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼, ବରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପଟିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି କଣିକାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାତ୍ର ୨୦ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଏବଂ ପୋଲିସ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରବଳ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ୬୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି:
ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ପରେ AQI ସ୍ତର ବହୁତ ସଂଘାତିକ ରହିଛି । ନିମ୍ନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ (CPCB) ଭୁବନେଶ୍ୱରର AQI ୧୭୭ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ "ମଧ୍ୟମ" ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତର ପୁଣି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦୂଷଣ "ମଧ୍ୟମ" ଏବଂ "ଖରାପ" ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହେଉଥିଲା ।
- ବାପୁଜୀ ନଗର- 180
- ଗଙ୍ଗନଗର- 174
- ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ- 179
- ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର- 179
ସାରା ଦେଶରେ AQI ମାତ୍ରା:
|ସ୍ଥାନ
|AQI
|ଦିଲ୍ଲୀ
|357
|ଗାଜିଆବାଦ
|325
|ଗୁରୁଗ୍ରାମ
|360
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ଚିନ୍ତା:
ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଦିନ ଧରି କିଛି କିଛି ବାଣ ଫୁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବହୁ ବାଣ ଫୁଟିଛି । ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ରାତି ଦୁଇଟା ଓ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ । ଯାହା ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାୟୁର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୫୦୦ରୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାଣ ଫୁଟିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବଢିବ ।"
ମଣିଷ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଭାବିତ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"
ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ଆଲର୍ଜି, ଆଜମା ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅଧିକ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢିଯାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅଧିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ । ଶ୍ବାସ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।" ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର