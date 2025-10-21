ETV Bharat / state

ବାଣ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରାଜଧାନୀ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟପିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ

ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Air quality deterotes after Diwali celebrations across Odisha including Bhubaneswar
Air quality deterotes after Diwali celebrations across Odisha including Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ପରେ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା । ଏଥି ସହିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ପରିବେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଗତକାଲି ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ହଠାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢି ୫୦୦ AQIରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI ମାତ୍ରା ୩୦୦ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

Air Quality after Diwali Celebration
Air Quality after Diwali Celebration (ETV Bharat Odisha)


ଦୀପାବଳି ଆଣିଲା ବିପଦ:
ଦୀପାବଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଜା ନେଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ରାତି ୧୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI ୩୦୦ ପାର ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗକୁ ଖସିଯାଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୫୦୦ ପାର ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI)ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି 7 ଟାରୁ 9(ନଅ) ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 463 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

Air Quality in Bhubaneswar deteriots
Air Quality in Bhubaneswar deteriots (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଧାନୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୨୦ ମିଟର:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ସିପିସିବି) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଧା AQI 'ସନ୍ତୋଷଜନକ' ଅର୍ଥାତ ୬୭ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦୀପାବଳି ପାଲନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼, ବରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପଟିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି କଣିକାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାତ୍ର ୨୦ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା ।

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଏବଂ ପୋଲିସ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରବଳ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ AQI ୬୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି:
ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ପରେ AQI ସ୍ତର ବହୁତ ସଂଘାତିକ ରହିଛି । ନିମ୍ନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି ।

air pollution odisha diwali bhubaneshwar aqi surpasses delhi
air pollution odisha diwali bhubaneshwar aqi surpasses delhi (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ (CPCB) ଭୁବନେଶ୍ୱରର AQI ୧୭୭ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ "ମଧ୍ୟମ" ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତର ପୁଣି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦୂଷଣ "ମଧ୍ୟମ" ଏବଂ "ଖରାପ" ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହେଉଥିଲା ।

AQI Level scale
AQI Level scale (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି କେତେ AQI:ଦୀପାବଳି ପରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ୧ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ AQIର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି ।
  1. ବାପୁଜୀ ନଗର- 180
  2. ଗଙ୍ଗନଗର- 174
  3. ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ- 179
  4. ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର- 179


ସାରା ଦେଶରେ AQI ମାତ୍ରା:

ସ୍ଥାନAQI
ଦିଲ୍ଲୀ357
ଗାଜିଆବାଦ325
ଗୁରୁଗ୍ରାମ360


ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ଚିନ୍ତା:
ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଦିନ ଧରି କିଛି କିଛି ବାଣ ଫୁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବହୁ ବାଣ ଫୁଟିଛି । ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ରାତି ଦୁଇଟା ଓ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ । ଯାହା ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାୟୁର ଏକ୍ୟୁଆଇ ୫୦୦ରୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାଣ ଫୁଟିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ବଢିବ ।"

Air quality deterotes after Diwali celebrations across Odisha
Air quality deterotes after Diwali celebrations across Odisha (ETV Bharat Odisha)

ମଣିଷ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଭାବିତ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"

Bhubaneswar AQI level
Bhubaneswar AQI level (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ଆଲର୍ଜି, ଆଜମା ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅଧିକ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢିଯାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅଧିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ । ଶ୍ବାସ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।" ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

