ବିଷ ବଳୟରେ ଓଡିଶା; ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ସମାନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର 5 ସହର
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାର 5ଟି ସହରର ବାୟୁ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହରର ବାୟୁ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପିଖି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ।
Published : November 25, 2025 at 9:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗଛି ପ୍ରଦୂଷଣ । ବିଷ ବଳୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର । ଏପଟେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ବିଷର ବଳୟ । ଏପରିକି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI 352 ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାର 5 ସହରରେ 300 ଡେଇଁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାନ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 4 ସହର । ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ସହର 300 AQI ପାର ହୋଇଥିଲା । ଦେଶରେ 18ଟି ବଡ ବଡ ସହର AQI 300 ପାର ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ।
ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ AQI-
ଦିଲ୍ଲୀ AQI ରହିଛି 351
ଅନୁଗୁଳ AQI ରହିଛି 340
ଭୁବନେଶ୍ୱର AQI ରହିଛି 321
କଟକ AQI ରହିଛି 332
ବାଲେଶ୍ୱର AQI ରହିଛି 313
ବ୍ୟାସନଗର AQI ରହିଛି 314
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ବାରା ହୃଦ୍ଘାତ, ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଆଜ୍ମା ପରି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବାୟୁ ମାନ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଏକ୍ୟୁଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତି ପାଖାପାଖି ରହିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ 2.5 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଏମ 2.5 । ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ 2.5, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ 2.5. କଟକରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ 2.5 ଓ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ପିଏମ 2.5 ରହିଛି ।
ଏକ୍ୟୁଆଇ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଶୂନ୍ୟରୁ 50 ଯାଏଁ ଭଲ, 51ରୁ 100 ସନ୍ତୋଷଜନକ, 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟମ, 201ରୁ 300 ଖରାପ, 301ରୁ 400 ଅତି ଖରାପ ଏବଂ 401ରୁ 500 ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଏପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହି କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟପିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଯେଉଁ ଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଗାଡି ଚାଳନା ହେଉଛି କୁହୁଡି ପଡ଼ୁଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭବନା ରହଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଟକୁଛି ନିଶ୍ବାସ ! ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର