ଗଞ୍ଜାମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ 'ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ', ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା

ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର 2 ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ।

Air Disaster Prevention System Project By Ganjam Students
ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 8:58 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଗଞ୍ଜାମ: ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା । ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଭଳି ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବିମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ (Air Disaster Prevention System Project) । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।

ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

ବିମାନ ଉଡାଣ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବା ତାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦନଗର ସରକାରୀ ୟୁ.ଜି ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଏବଂ ଶେରଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ବିଷୋୟୀ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)


କାହିଁକି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା

ଗୋବିନ୍ଦନଗର ସରକାରୀ ୟୁ.ଜି ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ କ୍ରାସରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମଡେଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ । ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାବିନ ବିମାନ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ବିଚ୍‌ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ କ୍ୟାବିନ୍‌ ମୁଖ୍ୟାଂଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ । ଏହାସହ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ସାହଯ୍ୟରେ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିବ ।

ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ବିମାନ ଭଳି ବଡରୁ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁଯାନ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିବେ । ମୁଖ୍ୟତଃ Air Disaster Safety System ହେଉଛି ଗବେଷଣା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ତଥ୍ୟ ଟେକନିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ । ଯାହା ବାୟୁଯାନକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।"

ତିନି ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସର:

ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସ୍ମୋକ ସେନ୍‌ସେର ଆଲର୍ମ, ବିମାନ ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ କମ୍ପନ କଲେ ସତର୍କରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେନ୍‌ସର୍ ଆଲର୍ମ ଏବଂ ଅଚାନକ ତଳକୁ ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଟିଚ୍ୟୁୟଡ୍ ସେନସର୍, ସତର୍କତା ପାଇଁ ବଜର୍ ଆଲର୍ମ, ସ୍ୱଂୟଚାଳିତ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଓ ତାର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଗାଇର୍ଡ ତଥା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା "ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଡେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିମାନର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:

ଶେରଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ବିମାନ ଚଳାଉଥିବା ପାଇଲଟ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ସ୍ୱିଚ୍ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିଥିବା ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଏୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟଟି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)


ସୁପ୍ରଭା ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଧନଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସେଞ୍ଜର କ୍ୟାବିନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କ୍ୟାବିନ ବିମାନର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ । ସେଥିରେ ଥିବା ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାବିନର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣି ଭୂମିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ । ଏହାସହ ଭୂମିରେ ଏୟାରବସ୍‌ ଦିଆଯିବ । ଫଳରେ ଭୂମିରେ ହେବା ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ । ଏୟାରବସ୍‌ ଏକ ଭାସ୍ୟାମାନ ଉପକରଣ ଭାବରେ ସାହଯ୍ୟ କରିବ ।"

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଥାଏ । ତାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ପୁଣି ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆବିଷ୍କାର ସଂପର୍କୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲେ ହିଁ ତାହାକୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର

