ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କମିଲା ବିମାନ ସେବା; 30ରୁ 19 ସହରକୁ ହ୍ରାସ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ତେବେ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : March 30, 2026 at 8:41 PM IST
Updated : March 30, 2026 at 9:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କମିଲା ବିମାନ ସେବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସମେତ ଅନେକ ଜାତୀୟସ୍ତରର ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହା କମି 19କୁ ଆସିଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ତେବେ ଡେରାଡୁନ, ଗୋଆ, କୋଚି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଭଳି ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁବାଇ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡାଣ ଭରୁଛି ବିମାନ । ତେବେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଉଡ଼ାଣ ତାଲିକାରେ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନସେବାରେ ଅନେକ ସହର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 30ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ମାତ୍ର 19ଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ବିମାନ ସେବା । ଏହି ସିଡ୍ୟୁଲ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା-
ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟନା, ରାୟପୁର, ବାରଣାସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଗୌହାଟୀ, ରାଞ୍ଚି, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ଝାରସୁଗୁଡା, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର, ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡାଣ ଭରିବ । ଏହା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବ ବୋଲି ଡିଜିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ସହର ବାଦ ପଡିଛି-
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (BPIA)ର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସହରରେ ଇନ୍ଦୋର, ଡେରାଡୁନ, କୋଚି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଗୋଆ, ଶ୍ରୀନଗର, ଆଗ୍ରା, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ସମେତ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ , ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡାଣ କରୁଥିଲା । ତେବେ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ବିମାନ ସେବା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକକୁ ବିମାନ ସେଵା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
"ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶ ବା ବିଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟସୀମା ସମସ୍ୟା, କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅଫ ସିଜିନ, ବିମାନ କମ ହେବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କମିଛି ବିମାନ ସେବା । ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିମାନ ସେବା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ବିମାନ ସେବା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକକୁ ବିମାନ ସେଵା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ।
ଓଡିଶା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ସେବା ହ୍ରାସ ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ରହିଥିଲା ତାହା ଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବିଶେଷକରି ଏକ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଓଡିଶା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ । ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡେରାଡୁନକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେ କିଭଳି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି । ଏନେଇ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ବିମାନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଜାଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି-
ଏନେଇ ହୋଟେଲିୟର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ଏଭଳି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେଯେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ କନେକଟିଂ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତଃ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ ।
ଏପଟେ ଟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ସଂଜିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ବିଜିନେସ ବିଶେଷ କରି ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋଲକାତା, ଗୋଆ ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାନ୍ତି । କାଶ୍ମୀର ଘଟଣା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ କରୁନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ୟା ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ କରୁନାହାନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯାନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର