ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା AC, ଆଗକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା !

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଭକ୍ତ । ଧାଡି ଦର୍ଶନ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

air condition system
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jagannath Temple Introduces AC Natamandap ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଏକମାସ ଧରି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଏଣିକି ଭକ୍ତମାନେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ASIର ସହଯୋଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ।


ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଅନୁରୋଧ କହିଛନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ୍ ସୁହାଇବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ତେବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । କାରଣ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଛୋଟ ପିଲା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରଂଭ ହେବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଲାଇନରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।

air condition system
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ । କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ।"

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଟମଣ୍ଡପ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।

air condition system
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଛୋଟପିଲା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ସରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବଡ ଭେଟି; ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ହେବ ପୁରୀ, 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ
ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
NAT MANDAP OF PURI TEMPLE
CHIEF ADMINISTRATOR ARABINDA PADHEE
AIR CONDITIONED SYSTEM PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.