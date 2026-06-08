ବୃହତ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଆସିଲା 'ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା', ଚିହ୍ନଟ ହେବ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି
ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 10:50 PM IST
ODISHA CABINET MEET, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯୋଜନାରେ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏସିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ:
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭା ହୋଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରତଟ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଏବଂ ଏସିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ନିବେଶ ଉପଯୋଗୀ, ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ, ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜମିର ଅଭାବ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ' ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେବ ସାମିଲ :
ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏଥରେ ଚିଲିକା, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀର ଶାମୁକା, ଧଉଳି, ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ, ଶିମିଳିପାଳ, ଭିତରକନିକା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଦେଓମାଳି, ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ, ଜିରାଙ୍ଗ, ତଳସାରି ଏବଂ ଟାମ୍ପରା-ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ :
ପ୍ରସ୍ତାବିତ 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ' ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ତରୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂକୁ ସହଜ କରିବ । ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ଅବଧି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ, ୱେଲନେସ ସେଣ୍ଟର, ଇକୋଟୁରିଜମ ପ୍ରକଳ୍ପ, କନଭେନ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିଭିଭୂମିରେ ବୃହତ ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଉଦୀୟମାନ ଓ ଅନାବିଷ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ, କାରିଗର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାନର ରହଣି ସୁବିଧାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି :
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ IDCO, OTDC, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜମି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି ଏକ ସଂରଚିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ସରକାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଘରୋଇ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି, ଉଚ୍ଚ ମାନର ରହଣି ସୁବିଧାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟରେ 8 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଇପରେ ମିଳିବ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ: ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନୀତି, 8 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର