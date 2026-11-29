AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋର ଧରିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ; ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯୁବ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି
ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମିଟି କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 29, 2026 at 6:09 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏମ୍ସ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯୁବ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଧୁଚୁରାପଡା ଛକଠାରୁ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଚେରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର ଆବାହକ ବିକାଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଠକିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଆଗକୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ । ଆଗକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଭିତରେ ରହି ପ୍ରତିବାଦ, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହୋଇଛି ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ମୁର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଠକି କୁଆଡେ ଯାଇ ପାରିବେନି, ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରା ପୁରି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କମିଟିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଖମାରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମ୍ସକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ଠକିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏମ୍ସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ନେତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ଦରକାର । ବିଜେପି ଦଳର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ମୁକୁରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଓ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲଢେଇ କରିବୁ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରିବୁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ମାନେ କହି ସାରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଝିଅ ସାଇ ସମ୍ପନ୍ନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର