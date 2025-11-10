ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ AIIMS କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶିବା ଗିରଫ
ବନ୍ଧା ହେଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ।
Published : November 10, 2025 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କରିଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ । ଘର ପଛ ପଟେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ରଚୁଥିଲା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଜିମରେ ହେଉଥିଲା ଛକା ପଞ୍ଝା । ୩ ଡ଼ିସିମିଲ ଜାଗା ପାଇଁ ୩ ମାସ ଧରି ବନ୍ଧୁକ ଧରି କରୁଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ । ବାଲି ବସ୍ତାରେ ଫୋଟ ରଖି ଚଳାଉଥିଲା ଗୁଳି । ସାନ ଭାଇ କରୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ । ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଶିବାକୁ ଗିରଫ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ । ଏକ ମାସର ଲୁଚକାଳି ପରେ ହଂସପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ।
ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ରାକାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିବା । ତେବେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ? କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲା ? ସେନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଳତାଡ଼ କରିପାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜୋନ ୩ ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ।
ଜୋନ ୩ ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସରକନ୍ତରା ଘରୁ ବାହାରି ଦେଉଳିପାଟଣା ଦେଇ ଏମ୍ସ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ରେକି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାର୍କ କରିଥିଲା । ସକାଳୁ ସୁଧାଂଶୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଶିବାର ସହଯୋଗୀ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଗେ ଆଗେ ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲା । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଶିବା । ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ସିଙ୍ଗନାଲ ଦେଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା । ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଗୁଳି କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପାଖରେ ମାଉଜର ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ।
ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା:
ସେପଟେ ପରେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆର ଠିକଣା ପାଇଥିଲା । ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା କି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଥିଲା ମାତ୍ର କିଛି ଜମି । ଯେଉଁ ଜମି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ବିବାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଯେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସୁଧାଂଶୁ ନିଜ ବାଇକ ଯୋଗେ ଏମ୍ସକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଶିବା ପ୍ରଧାନ । ଗୁଳି କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା । ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାର ପରିବାର ବି ସାମିଲ ଥିଲେ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ଶିବାର ବାପା ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଭାଇ ଛବି ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଓ ସୁବ୍ରତ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଉଜର ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ:
ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସରକନ୍ତରାର ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ହଂସପାଳ-ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାରେ ମୋଟ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜାଗାବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋହୂ
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକନ୍ତରା ଗାଁରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ହତ୍ୟା କାରାଯାଇଥିଲା । ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା ପୋଲିସ କରିଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସୁଧାଂଶୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାଙ୍କ ଘରର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଶିବାର ବଡ ଭାଇ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର