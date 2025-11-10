ETV Bharat / state

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ AIIMS କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶିବା ଗିରଫ

ବନ୍ଧା ହେଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ।

AIIMS Employee Sudhanshu Khuntia Murder Case Mastermind Arrested
AIIMS Employee Sudhanshu Khuntia Murder Case Mastermind Arrested (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କରିଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ । ଘର ପଛ ପଟେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ରଚୁଥିଲା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଜିମରେ ହେଉଥିଲା ଛକା ପଞ୍ଝା । ୩ ଡ଼ିସିମିଲ ଜାଗା ପାଇଁ ୩ ମାସ ଧରି ବନ୍ଧୁକ ଧରି କରୁଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ । ବାଲି ବସ୍ତାରେ ଫୋଟ ରଖି ଚଳାଉଥିଲା ଗୁଳି । ସାନ ଭାଇ କରୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ । ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଶିବାକୁ ଗିରଫ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ । ଏକ ମାସର ଲୁଚକାଳି ପରେ ହଂସପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ।

ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ରାକାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିବା । ତେବେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ? କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲା ? ସେନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଳତାଡ଼ କରିପାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜୋନ ୩ ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ।

AIIMS Employee Sudhanshu Khuntia Murder Case Mastermind Arrested
ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:

ଜୋନ ୩ ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସରକନ୍ତରା ଘରୁ ବାହାରି ଦେଉଳିପାଟଣା ଦେଇ ଏମ୍ସ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ରେକି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାର୍କ କରିଥିଲା । ସକାଳୁ ସୁଧାଂଶୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଶିବାର ସହଯୋଗୀ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଗେ ଆଗେ ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲା । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଶିବା । ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ସିଙ୍ଗନାଲ ଦେଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବା । ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଗୁଳି କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପାଖରେ ମାଉଜର ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ।

AIIMS Employee Sudhanshu Khuntia Murder Case Mastermind Arrested
ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟା:

ସେପଟେ ପରେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆର ଠିକଣା ପାଇଥିଲା । ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା କି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଥିଲା ମାତ୍ର କିଛି ଜମି । ଯେଉଁ ଜମି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ବିବାଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଯେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସୁଧାଂଶୁ ନିଜ ବାଇକ ଯୋଗେ ଏମ୍ସକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଶିବା ପ୍ରଧାନ । ଗୁଳି କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା । ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାର ପରିବାର ବି ସାମିଲ ଥିଲେ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ଶିବାର ବାପା ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଭାଇ ଛବି ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଓ ସୁବ୍ରତ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଉଜର ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ:

ଏସିପି ତାପସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସରକନ୍ତରାର ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ହଂସପାଳ-ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାରେ ମୋଟ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜାଗାବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"

ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକନ୍ତରା ଗାଁରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ହତ୍ୟା କାରାଯାଇଥିଲା । ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା ପୋଲିସ କରିଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ଶିବ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସୁଧାଂଶୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାଙ୍କ ଘରର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଶିବାର ବଡ ଭାଇ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

