ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ସ..ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍
୧୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 25, 2026 at 1:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଶ ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ । ଚିକିତ୍ସା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶଲ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଚିକିତ୍ସା, ତାଲିମ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଭାଗ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ୧୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଆଗକୁ ହେବ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ:-
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସ୍ପେଶାଲିଟି କ୍ଲିନିକ୍, ସିମୁଲେସନ୍ ଆଧାରିତ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ, ହାଇପରବାରିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପିର ବିସ୍ତାର, ହାତ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ବର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
10 ବର୍ଷରେ 1500 ପୋଡା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା:-
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୩୬ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ପୋଡ଼ା କ୍ଷତର ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ପୁନର୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତର ମାମଲା ସମେତ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର୍ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଆଲୋଗ୍ରାଫ୍ଟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
10 ବର୍ଷରେ 7ହଜାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର:-
କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜରୀ, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାକିଆଲ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଆଘାତର ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ୩୦୦ ଜନ୍ମଗତ ଅସଙ୍ଗତି ସଂଶୋଧନ, ୨୦୦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲେଫ୍ଟ ଲିପ୍ ଓ ପାଲେଟ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ବିଏସ୍କେ ମାମଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ:-
ଏନେଇ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ଦଶନ୍ଧିର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଜାତୀୟ ସିଏମ୍ଇ ଏବଂ କର୍ମଶାଳାରେ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ:-
ବିଭାଗର ୧୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ଓ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସିଏମ୍ଇ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଖ୍ୟାତନାମା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରାକିଆଲ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଆଘାତର ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୧୦ଟି ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଠ-ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ: ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବ ବିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ! 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ