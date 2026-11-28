ଜଳାପୋଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାମିଲ ହେଲେ ୬ ରାଜ୍ୟର ୧୯ ଡାକ୍ତର
ବର୍ଣ୍ଣ କେୟାର ଚିକିତ୍ସାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚାରିଦିନିଆ ତାଲିମ୍; ଜଳାପୋଡ଼ା ପରେ ପ୍ରଥମ ୨୦ ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ
Published : November 28, 2026 at 7:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଘାତ ପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ବଞ୍ଚିପାରିବ ଅନେକ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦେଶରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ୧୯ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ବର୍ଣ୍ଣ କେୟାର ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଘାତ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଚାରିଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ୬ ଜଣ, ଆସାମରୁ ୫ ଜଣ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ୩ ଜଣ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୨ ଜଣ, ପୁଡୁଚେରୀରୁ ୨ ଜଣ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଚିକିତ୍ସାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଚାରିଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ପରିଚାଳନା, ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଣ, କ୍ଷତର ଯତ୍ନ, ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
କେବଳ ସାଧାରଣ ଜଳାପୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜଳାପୋଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS , ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍
- ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ
ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସିଇଓ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଳାପୋଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳାପୋଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ।
ସେହିପରି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ. ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଳାପୋଡ଼ା ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରି ଜଳାପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ।
- ଜଳାପୋଡ଼ା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଡ. ଗିରି କହିଛନ୍ତି, କେହି ଜଳିଗଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଉଚିତ। ଜଳାପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ତେଲ, କାଳି କିମ୍ବା ବରଫ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଥିସହ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚର୍ମଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଜଳାପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଡ. ଗିରି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଘାତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ପୁନର୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର