ବକେୟା ଦରମା ଓ EPFକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMSର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ୪୪୦ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଦରମା ଓ EPF କାଟ୍ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 12, 2026 at 2:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (AIIMS) ଭୁବନେଶ୍ବର ପରିସରରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବକେୟା ଦରମା ଏବଂ EPF ଟଙ୍କା ଜମା ନହେବା କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । AIIMSରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 440 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । AIIMSର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ।
ଦରମା ଓ EPFକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ EPF ବାବଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କାଟ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥି ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା:
ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ମେଡିକାଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ OPD ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।
ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେ AIIMS କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:
AIIMSର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଁଛି ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି AIIMSର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର