ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ JHPIEGO ମଧ୍ୟରେ MoU: ଏଣିକି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମିଳିବ AIIMSର ସୁବିଧା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥବା ସବ୍ ଡିଭିଜିନାଲ ହସପିଟାଲରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
Published : April 16, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ସବ୍ ଡିଭିଜିନାଲ ହସପିଟାଲରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ନର୍ସିଂ ସେବା, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସୂତୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜିପାଇଗୋ (ଜନ୍ ହପ୍ କିନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ପ୍ରସୂତୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଭିତ୍ତିକ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଜ୍ଞତାର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଆଧାରିତ ।
ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜିପାଇଗୋ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯୋଜନା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ, ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଇ-ଲର୍ନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର, ସିମୁଲେଶନ ଆଦି ଏହି ସହଯୋଗିତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।"
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜିନାଲ ହସପିଟାଲରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥବା ସବ୍ ଡିଭିଜିନାଲ ହସପିଟାଲରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାପୋର୍ଟ । ଡାକ୍ତର ଓ ପରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସହ ଟେଲି ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯିବ
JHPIEGO ସହ ହୋଇଥିବା MOU ଦ୍ୱାରା ନର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯିବ । ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ । ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଇଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଶ୍ୱଥି ଏସ୍., AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ JHPIEGO କଣ୍ଟ୍ରିହେଡ୍ ଅମିତ ଶାହା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର